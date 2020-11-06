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Коронавирус. Минздрав обновил перечень стран красной и зеленой зоны – список

06.11.2020, 16:40
Коронавирус. Минздрав обновил перечень стран красной и зеленой зоны – список - Фото
Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА

Западные соседи Украины – Польша, Чехия, Венгрия, Словакия – находятся в красной зоне по уровню распространения коронавируса

Минздрав опубликовал новый список стран зеленой и красной зоны по заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19.

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В красную зону вошли 46 государств, на прошлой неделе таких было 50. Сейчас "красными" являются Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, США, Франция, Испания, Австрия, Великобритания, Черногория и другие страны.

В зеленой зоне – Германия, Россия, Турция, Египет, Канада, Израиль, Греция, Албания, Финляндия и другие.

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Полный список стран красной и зеленой зон смотрите на инфографике (чтобы увеличить, просто нажмите на него):

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Марк Сировой
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