"Больница – не санаторий". Степанов уточнил, кого сейчас госпитализируют с коронавирусом
Глава МОЗ призвал украинцев не отсиживаться молча с симптомами COVID-19, а обязательно звонить своему семейному врачу или на горячую линию Минздрава
Больных коронавирусом с подтвержденным диагнозом или подозрением на COVID-19 госпитализируют при наличии по меньшей мере одного из трех основных признаков. Их министр здравоохранения Максим Степанов перечислил на брифинге.
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Вот эти признаки:
а) частота дыхания – менее 10 или больше 30 дыхательных движений;
б) сатурация (насыщенность крови кислородом, – ред.) при измерении пульсоксиметром – менее 92%;
в) спутанность/нарушения сознания.
Также госпитализируют больных со средней тяжестью болезни, у которых есть опасная сопутствующая патология вроде тяжелой гипертензии, декомпенсированного сахарного диабета, иммуносупрессивного состояния, органической дыхательной патологии, патологии сердечно-сосудистой системы или почечной недостаточности.
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До 80% больных коронавирусом переносят заболевание легко, напомнил министр, и таким не нужна никакая госпитализация.
"Хочу госпитализироваться"... Это же больница, а не санаторий. Это происходит исключительно по показателям при установленном специалистом диагнозе и по его направлению", – подчеркнул глава Минздрава.
В конце октября Минздрав изменил критерии госпитализации и выздоровления при коронавирусной болезни. На тот случай, если не можете дозвониться семейному врачу по COVID-19 или его у вас все еще нет, Минздрав запустил call-центр с номером 0-800-60-20-19.
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