Минздрав изменил критерии госпитализации и выздоровления при COVID-19

По словам Виктора Ляшко, изменения внесли из-за роста заболеваемости и увеличения количества нуждающихся в госпитализации пациентов

Минздрав внес изменения в критерии госпитализации, выздоровления и определения степени тяжести течения коронавирусной болезни. Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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По его словам, изменения внесли из-за роста заболеваемости и увеличения количества нуждающихся в госпитализации пациентов.

Теперь средняя тяжесть заболевания будет определяться при уровне сатурации (насыщения крови кислородом) в 92%, а не 93%, как сейчас.

Критерии, которые определяют необходимость в госпитализации: частота дыхания – менее 10 или более 30; сатурация – менее 92%; нарушение сознания; наличие ряда сопутствующих заболеваний.

К критериям выздоровления отнесли:

- отсутствие клинических проявлений ОРЗ в течение трех дней, начиная с десятого дня с даты появления симптомов. При этом проведение дополнительного ИФА или ПЦР-тестирования уже не требуется.

- отсутствие клинических проявлений ОРЗ в течение трех дней, начиная с десятого дня с даты взятия материала для ПЦР-тестирования, если оно дало положительный результат;

- отсутствие клинических проявлений ОРЗ при условии получения одного отрицательного результата тестирования методом ПЦР.

Вадим Ребрина

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