Минздрав изменил критерии госпитализации и выздоровления при COVID-19
По словам Виктора Ляшко, изменения внесли из-за роста заболеваемости и увеличения количества нуждающихся в госпитализации пациентов
Минздрав внес изменения в критерии госпитализации, выздоровления и определения степени тяжести течения коронавирусной болезни. Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
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По его словам, изменения внесли из-за роста заболеваемости и увеличения количества нуждающихся в госпитализации пациентов.
Теперь средняя тяжесть заболевания будет определяться при уровне сатурации (насыщения крови кислородом) в 92%, а не 93%, как сейчас.
Критерии, которые определяют необходимость в госпитализации: частота дыхания – менее 10 или более 30; сатурация – менее 92%; нарушение сознания; наличие ряда сопутствующих заболеваний.
К критериям выздоровления отнесли:
- отсутствие клинических проявлений ОРЗ в течение трех дней, начиная с десятого дня с даты появления симптомов. При этом проведение дополнительного ИФА или ПЦР-тестирования уже не требуется.
- отсутствие клинических проявлений ОРЗ в течение трех дней, начиная с десятого дня с даты взятия материала для ПЦР-тестирования, если оно дало положительный результат;
- отсутствие клинических проявлений ОРЗ при условии получения одного отрицательного результата тестирования методом ПЦР.
- За 27 октября в Украине скончалось рекордное число заболевших коронавирусом за сутки.
- 28 октября, в Украине выявили 7342 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (7474 днем ранее), госпитализировали за это время 976 (1022 днем ранее) пациентов.
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