Польша запретила ввоз зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины
Сегодня, 15 апреля, Польша официально запретила импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Соответствующее распоряжение подписал министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда.
Запрет является директивным решением Рады Министров.
Буда опубликовал документ, в котором сказано, что запрет вводиться до 30 июня 2023 года, он коснется таких видов сельскохозяйственной продукции как зерно, сахар, сухие корма, семена, хмель, лен и конопля, фрукты и овощи, переработанные плодоовощные продукты, вино, говядина и телятина, молоко, баранина и козлятина, яйца, мясо птицы, этиловый спирт сельскохозяйственного происхождения, продукты пчеловодства и прочее.
Как сообщает PAP, глава польской правящей партии Право и справедливость Ярослав Качинский, комментируя решение правительства, заявил, что Варшава "была и остается другом Украины без малейших изменений", однако, по его словам, задачей польской власти является также защита интересов своих граждан, а возможный кризис в польской деревне отразится на положении всех поляков.
- В начале марта Украина и Польша договорились изменить правила транзита зерна после протестов польских фермеров, но это их не удовлетворило.
- В конце марта правительство и фермеры Польши договорились об 11 мерах против излишка украинского зерна, а в начале апреля министр сельского хозяйства Генрик Ковальчик был вынужден уйти в отставку.
- 7 апреля Украина обязалась прекратить экспорт зерна в Польшу из-за протестов местных фермеров.
- 13 апреля министр юстиции и генпрокурор Польши Збигнев Зебро заявил о создании специальной следственной группы по расследованию нелегального импорта украинского зерна в Польшу.
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