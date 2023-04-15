Польша запретила ввоз зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины

Сегодня, 15 апреля, Польша официально запретила импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Соответствующее распоряжение подписал министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда.

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Запрет является директивным решением Рады Министров.

Буда опубликовал документ, в котором сказано, что запрет вводиться до 30 июня 2023 года, он коснется таких видов сельскохозяйственной продукции как зерно, сахар, сухие корма, семена, хмель, лен и конопля, фрукты и овощи, переработанные плодоовощные продукты, вино, говядина и телятина, молоко, баранина и козлятина, яйца, мясо птицы, этиловый спирт сельскохозяйственного происхождения, продукты пчеловодства и прочее.

Как сообщает PAP, глава польской правящей партии Право и справедливость Ярослав Качинский, комментируя решение правительства, заявил, что Варшава "была и остается другом Украины без малейших изменений", однако, по его словам, задачей польской власти является также защита интересов своих граждан, а возможный кризис в польской деревне отразится на положении всех поляков.

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Оксана Житнюк

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