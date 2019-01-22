Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
22.01.2019, 20:17

Помпео: Россия должна изменить поведение в двух аспектах

Помпео: Россия должна изменить поведение в двух аспектах - Фото
Майкл Помпео (фото - EPA)

Нынешняя позиция Москвы не соответствует ценностям мирового сообщества, заявил госсекретарь США

Реклама
Реклама

Россия должна изменить свое поведение в отношении Украины и в вопросах вмешательства в выборы по всему миру. Такова позиция официального Вашингтона, которую выразил государственный секретарь США Майкл Помпео, выступая на одном из мероприятий Всемирного экономического форума в Давосе, передает Укринформ.

"Мы ожидаем, что Россия начнет менять свое поведение как в вопросе Украины, так и в тех усилиях, которые она прилагала, чтобы повлиять на выборы в США и по всему миру", - подчеркнул Помпео.

Реклама

Он отметил, что нынешняя позиция Москвы не соответствует ценностям мирового сообщества.

"Не таким должно быть поведение стран, которые хотят быть частью международного сообщества", - сказал госсекретарь США.

По его словам, в Вашингтоне надеются, что в России вернутся к линии поведения, которая приведет к верховенству права, порядка и свободы в стране.

Читайте также: Давос. Женщины-лидеры о будущем Украины: видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: давос, Майкл Помпео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 