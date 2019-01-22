Помпео: Россия должна изменить поведение в двух аспектах

Майкл Помпео (фото - EPA)

Россия должна изменить свое поведение в отношении Украины и в вопросах вмешательства в выборы по всему миру. Такова позиция официального Вашингтона, которую выразил государственный секретарь США Майкл Помпео, выступая на одном из мероприятий Всемирного экономического форума в Давосе, передает Укринформ.

"Мы ожидаем, что Россия начнет менять свое поведение как в вопросе Украины, так и в тех усилиях, которые она прилагала, чтобы повлиять на выборы в США и по всему миру", - подчеркнул Помпео.

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Он отметил, что нынешняя позиция Москвы не соответствует ценностям мирового сообщества.

"Не таким должно быть поведение стран, которые хотят быть частью международного сообщества", - сказал госсекретарь США.

По его словам, в Вашингтоне надеются, что в России вернутся к линии поведения, которая приведет к верховенству права, порядка и свободы в стране.

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