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Зеленский надеется на нового спецпредставителя США по Украине

Зеленский надеется на нового спецпредставителя США по Украине - Фото
Владимир Зеленский и Майкл Помпео (Фото - пресс-служба президента)
31.01.2020, 12:52

Президент рассчитывает, что назначение отдельного чиновника Госдепа активизирует участие США в установлении мира на Донбассе и деоккупации Крыма

Президент Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем США Майклом Помпео, на брифинге после которой выразил надежду на назначение отдельного чиновника Государственного департамента по вопросам Украины.

Зеленский отметил, что США являются ключевым союзником Украины в защите суверенитета и территориальной целостности страны.

Он выразил надежду, что США примут еще более активное участие в установлении мира на востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этим вопросам отдельного чиновника из Госдепартамента. Ранее должность спецпредставителя США по вопросам Украины занимал Курт Волкер.

Президент подчеркнул широкий двухпартийный консенсус в США по поддержке Украины, отметил военную помощь Украине со стороны США, включая поставки ракетных комплексов Javelin, и выразил надежду на усиление инвестиционного и торгового сотрудничества между странами в 2020 году.

В свою очередь Помпео отметил, что Украина не просто географическое сердце Европы, это, по его словам, оплот, крепость между Восточной Европой и авторитаризмом.

Госсекретарь заявил, что США работают, чтобы Украина усилила верховенство права, улучшила инвестклимат, усилила взаимодействие с НАТО.

Он отметил, что США никогда не признают попытки России аннексировать Крым, и подчеркнул, что Россия не должна стоять на дороге фундаментальных прав Украины.

  • Помпео с 29 января по 4 февраля посещает с визитами Лондон (Великобритания), Киев (Украина), Минск (Беларусь), Нур-Султан (Казахстан) и Ташкент (Узбекистан).
  • Сегодня он провел встречу с главой МИД Вадимом Пристайко.

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