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"Получил неожиданный подарок". Помпео рассказал о капитане ВСУ

"Получил неожиданный подарок". Помпео рассказал о капитане ВСУ - Фото
Помпео в военном госпитале (Фото: Минобороны)
15.02.2020, 12:52

Украинский солдат подарил госсекретарю нашивку своего подразделения

Государственный секретарь США Майкл Помпео рассказал на Мюнхенской конференции по безопасности о том, как посещал раненых военных в Киеве. Об этом пишет Европейская правда.

В своем выступлении перед участниками госсекретарь вспомнил об общении с одним из военных, находящихся на лечении в травматологическом отделении Киевского военного госпиталя. "Там был молодой солдат с серьезными ранениями, из-за которых он испытывал серьезную боль. Мы коротко поговорили через переводчика, и он рассказал, что он капитан - я несколько десятилетий назад также был капитаном (армии США)", - рассказал Помпео.

По словам госсекретаря, этот военный сделал ему неожиданный подарок: на костылях прошел через комнату к вешалке с одеждой и передал  нашивку с символикой своего подразделения, попросив хранить ее. 

По словам госсекретаря, отношение этого военного к своему государству и к военной символике убедили его в том, что украинские военные ведут борьбу за суверенитет Украины.

Читайте также: Украина и США: рефлексия на визит Помпео в Киев

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Майкл Помпео киев украинские военные раненые Мюнхен госпиталь
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