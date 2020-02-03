Популярный Telegram-канал за пять минут. Эксперимент LIGA.net

Telegram (фото: Depositphotos.com)

LIGA.net потратила меньше $200 на создание анонимного Telegram-канал с 20 000 подписчиками и тысячами просмотров. Эксперимент сделан для материала Как устроена анонимная империя Павла Дурова.

В рамках расследования мы выяснили, что украинские анонимные каналы работают по одной схеме: первичная накрутка ботов и просмотров для создания эффекта популярности канала. Затем - реклама канала на близких по тематике площадках. LIGA.net решила провести эксперимент и создать популярный анонимный telegram-канал.

Мы создали канал под названием "Общество плоской земли". Затем мы написали конспирологический пост в худших традициях анонимных пабликов. Заказали накрутку 20 000 подписчиков (2 900 грн) и 25 000 просмотров (1 995 грн). Заказ занял всего две минуты.

25 000 просмотров получили в течение 30 минут после заказа, а 20 000 подписчиков - в течение двух дней.

Сколько стоит содержание анонимных каналов и другие интересные детали вы можете прочитать в нашем большом расследовании: Telegram. Как устроена анонимная империя Павла Дурова.