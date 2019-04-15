Порошенко - Данилюку: Вы допустили конфликт интересов

Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Экс-министр финансов Александр Данилюк, который сопровождал иск Украины к ПриватБанку сейчас работает в команде Игоря Коломойского. На кону $5 млрд. Об этом заявил президент Петр Порошенко в эфире Свободы слова.

"Когда готовился иск в Лондонский суд, Данилюк обеспечивал позицию Украины по защите интересов государства против ПриватБанка, против Коломойского. А сейчас, когда уволился, перешел в штаб, в котором одинок из руководителем работает Андрей Богдан, который представляет Коломойского в суде против Украины и представляет Зеленского в штабе", - сказал он.

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Порошенко отметил, что это конфликт интересов. "Конфликт интересов - это преступление. Вы, располагая тайной информацией по позиции государства, пошли работать в штаб, где работает Богдан, который представляет Коломойского", - пояснил президент.

Порошенко подчеркнул, что в таком сотрудничестве экс-министра с юристом Коломойского есть риски для государства. Он напомнил, что сумма иска Коломойского к Украине составляет $5 млрд, а иск Украины $2,5 млрд. "Вот что на кону. И решения будут выполняться", - подытожил он.

На прошлой неделе Коломойский заявил, что не хочет вернуть себе ПриватБанк, а рассчитывает на компенсацию в сумме $2 млрд. По его словам, это капитал, который находился там во время национализации.

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева считает требования Коломойского о компенсации $2 млрд необоснованными. "Это полный бред. В банке не было не то что капитала, там была дыра $5,5 млрд, которую государство и закрыло. Я думаю, это самый большой fraud в истории финансового мира. Так что весь мир наблюдает за этим кейсом", - сказала она.