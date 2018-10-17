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17.10.2018, 11:27

Порошенко отреагировал на вариант "мир в обмен на Крым и Донбасс"

Порошенко отреагировал на вариант "мир в обмен на Крым и Донбасс" - Фото
Петр Порошенко (фото — пресс-служба президента)

Никакого мира на условиях капитуляции Украины, подчеркнул глава государства

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Если предложить президенту страны-оккупанта Владимиру Путину забрать отнятые у Украины территории в обмен на мир на оставшихся, не будет ни мира, ни территорий. Об этом заявил президент Петр Порошенко в эфире канала ZIK.

По его мнению, стратегия Путина по Украине терпит полное фиаско, так как у того "почти нет союзников в мире, он получил глубокий кризис в стране и не может объяснить, для чего нужно было начинать войну с дружественной соседней страной".

"Если спросить у любого украинца, какой мир нужен Украине - на условиях возврата Донбасса и Крыма или на условиях капитуляции, то каждый скажет, что мир на условиях капитуляции категорически неприемлем", — почеркнул глава государства.

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Добровольно Россия никогда не отдаст захваченное, утверждает Порошенко, и вернуться за стол переговоров Путина вынуждает санкции, которые пятый год поддерживаются за счет солидарности цивилизованного мира с Украиной.

"Я уверен, что после вывода (российско-террористических) войск возвращение территорий произойдет очень быстро, исключительно политико-дипломатическим путем", - отметил президент.

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Порошенко отвергает вариант сугубо силового возврата территорий, который "зальет Донбасс кровью": "Я категорически не приемлю такой сценарий, ведь это именно то, чего хочет Путин".

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Теги: петр порошенко, владимир путин, война в донбассе, оккупация крыма, миротворцы
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