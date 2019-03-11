Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Президент Петр Порошенко подписал указ о конкурсе в Высший совет правосудия. Об этом говорится на сайте главы государства.

Порошенко утвердил новое положение о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия. Он также постановил сформировать конкурсную комиссию для отбора кандидатов утвердили ее персональный состав.

Реклама

В состав конкурсной комиссии вошли судья ЕСПЧ в отставке Владимир Буткевич, партнер ООО "Юридическая и патентная фирмы "Грищенко и Партнеры" Сергей Войтович, ректор Национальной школы судей Николай Онищук, доцент кафедры международного права Института международных отношений КНУ им. Шевченко Ольга Поединок и глава Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины Николай Селивон.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что Высший антикоррупционный суд заработает в этом году.