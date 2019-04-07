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07.04.2019, 16:00

Порошенко посмертно наградил погибшую на фронте пулеметчицу

Порошенко посмертно наградил погибшую на фронте пулеметчицу - Фото
Яна Червоная (фото - facebook.com/iryna.gerashchenko)

Глава государства наградил посмертно Яну Червоную орденом Богдана Хмельницкого III степени

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Президент Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого III степени погибшую на фронте пулеметчицу из Харькова Яну Червоную. Указ подписан 6 апреля и опубликован на сайте главы государства.

"За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени Червоную Яну Михайловну - старшего солдата (посмертно)", - сказано в указе. 

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Яна Червона с позывным "Ведьма" служила в штурмовом батальоне ВСУ "Донбасс-Украина". Вместе с сослуживцем Александром Милютиным они погибли вечером 2 апреля от прямого попадания снаряда артиллерии калибра 152 мм боевиков РФ в блиндаж.

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Теги: ВСУ, Донбасс, орден, яна червоная, пулеметчица, посмертная награда
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