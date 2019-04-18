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18.04.2019, 20:20

Порошенко созвал совещание СНБО по ПриватБанку

Порошенко созвал совещание СНБО по ПриватБанку - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

На совещании обсудят риски и угрозы в связи с ситуацией, сложившейся с Приватбанком

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Президент Петр Порошенко созвал совещание СНБО из-за ситуации с ПриватБанком. Об этом глава государства написал в Facebook.

"Созвал совещание в СНБО относительно рисков и угроз в связи с ситуацией, сложившейся с Приватбанком. Начало в 21:00". – написал Порошенко.

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Сегодня Окружной административный суд Киева, рассмотрев иск Игоря Коломойского, признал незаконной национализацию ПриватБанка и недействительным договор купли-продажи государством акций банка. 

Министерство финансов и Нацбанк заявили, что обжалуют решение. Их позицию поддержал премьер-министр Владимир Гройсман.

 

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Теги: Петр Порошенко, ПриватБанк, снбо
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