Порошенко созвал совещание СНБО по ПриватБанку

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Президент Петр Порошенко созвал совещание СНБО из-за ситуации с ПриватБанком. Об этом глава государства написал в Facebook.

"Созвал совещание в СНБО относительно рисков и угроз в связи с ситуацией, сложившейся с Приватбанком. Начало в 21:00". – написал Порошенко.

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Сегодня Окружной административный суд Киева, рассмотрев иск Игоря Коломойского, признал незаконной национализацию ПриватБанка и недействительным договор купли-продажи государством акций банка.

Министерство финансов и Нацбанк заявили, что обжалуют решение. Их позицию поддержал премьер-министр Владимир Гройсман.