Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
24.01.2019, 11:05

Порошенко сравнил одного из кандидатов в президенты с Мадуро

Порошенко сравнил одного из кандидатов в президенты с Мадуро - Фото
Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Президент Украины назвал популизмом заявления о фиксированной цене на газ

Реклама
Реклама

Президент Петр Порошенко, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, провел параллели между экономическими программами одного из кандидатов в президенты Украины и президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

"Хочу сказать, что у нас существует очень большая опасность популизма, именно теперь. Те, кто не понимают, что это значит, заявляют, что у нас будет фиксированная цена ниже, чем рыночная, на определенные продукты для людей, - это как Чавес и Мадуро", - сказал глава государства.

Реклама

Присутствующие на Украинском завтраке решили, что речь идет о лидере Батькивщины Юлии Тимошенко, поскольку в своей предвыборной программе о фиксированной цене говорит в основном она. Она также утверждает, что в случае избрания президентом снизит цену на газ вдвое.

Сама лидер Батькивщины считает, что эти слова президента ее не касаются. Если бы Порошенко хотел сравнить с кем-то, "то сравнил бы", сказала она.

Отправить:
Распечатать:
Теги: петр порошенко, газ, ТЭК, николас мадуро, юлия тимошенко, давос, Всемирный экономический форум
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 