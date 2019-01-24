Порошенко сравнил одного из кандидатов в президенты с Мадуро

Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Президент Петр Порошенко, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, провел параллели между экономическими программами одного из кандидатов в президенты Украины и президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

"Хочу сказать, что у нас существует очень большая опасность популизма, именно теперь. Те, кто не понимают, что это значит, заявляют, что у нас будет фиксированная цена ниже, чем рыночная, на определенные продукты для людей, - это как Чавес и Мадуро", - сказал глава государства.

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Присутствующие на Украинском завтраке решили, что речь идет о лидере Батькивщины Юлии Тимошенко, поскольку в своей предвыборной программе о фиксированной цене говорит в основном она. Она также утверждает, что в случае избрания президентом снизит цену на газ вдвое.



Сама лидер Батькивщины считает, что эти слова президента ее не касаются. Если бы Порошенко хотел сравнить с кем-то, "то сравнил бы", сказала она.