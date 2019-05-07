Порошенко "укомплектовал" Верховный суд и упомянул Зеленского

Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Утром 7 мая действующий президент Петр Порошенко назначил 75 судей Верховного суда, отметив, что с сегодняшнего дня этот орган будет работать практически в полном составе. Об этом пишет пресс-служба главы государства.

25 судей назначены в Кассационный админсуд, 22 - в Кассационный гражданский суд, 15 - в Кассационный хозсуд, и 13 - в Кассационный уголовный суд.

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На собрании по случаю назначения на должности судей ВС и их церемонии принесения присяги Порошенко подчеркнул, что Верховный суд "ежедневно выносит решения", в том числе касающиеся президента, правительства и парламента.

"Скажите, всегда ли в суде побеждает власть? Конечно, нет. Но президент выполняет решение ВС, которые вынесены в том числе не в пользу президента", - добавил он.

Действующий президент поставил Верховный суд в пример другим судам "по открытости, коммуникации с журналистами и обществом, по языку судебных решений".

"Да, судебные решения могут и должны быть понятны человеку без юридического образования", - отметил глава государства.

Он выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский не станет вмешиваться в работу судебных инстанций. Порошенко подчеркнул, что основа судебной реформы - когда ни президент, ни Рада не имеют влияния на суд и назначение/увольнение судей.

Списки судей для назначения в Верховный суд на подписание президенту по рекомендациям Высшей квалификационной комиссии судей формирует Высший совет правосудия.