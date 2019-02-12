Порошенко увеличил список экспертов по тайнам государства

указ президента

Президент Петр Порошенко пополнил перечень чиновников, на которых возлагаются функции государственного эксперта по вопросам тайн. Указ №33/2019 обнародован на сайте главы государства.

Список дополнен такими должностями:

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- начальник Главного управления логистики/замначальника Генштаба ВСУ;

- директор ГБР;

- зампредседателя Госслужбы спецсвязи и защиты информации.

В указе также изложена новая редакция раздела "Предприятия, учреждения, организации" и список экспертов по вопросам тайн:

- гендиректор НПК Фотоприбор;

- генконструктор/гендиректор КБ Луч;

- директор/генконструктор Опытно-проектного центра кораблестроения;

- директор НИИ химпродуктов;

- директор Запорожского машиностроительного КБ Прогресс им. Ивченко;

- директор Харьковского КБ по машиностроению им. Морозова;

- президент ГП Антонов;

- гендиректор НПП Хартрон-АРКОС ЛТД ПАО Хартрон;

- гендиректор НПО Павлоградский химзавод;

- гендиректор КБ Южное им. Янгеля;

- директор/главный конструктор Арсенала;

- директор дочернего предприятия "Защита и автоматизация объектов НДИРВ".