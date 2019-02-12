Порошенко увеличил список экспертов по тайнам государства

Президент Петр Порошенко пополнил перечень чиновников, на которых возлагаются функции государственного эксперта по вопросам тайн. Указ №33/2019 обнародован на сайте главы государства.
Список дополнен такими должностями:
- начальник Главного управления логистики/замначальника Генштаба ВСУ;
- директор ГБР;
- зампредседателя Госслужбы спецсвязи и защиты информации.
В указе также изложена новая редакция раздела "Предприятия, учреждения, организации" и список экспертов по вопросам тайн:
- гендиректор НПК Фотоприбор;
- генконструктор/гендиректор КБ Луч;
- директор/генконструктор Опытно-проектного центра кораблестроения;
- директор НИИ химпродуктов;
- директор Запорожского машиностроительного КБ Прогресс им. Ивченко;
- директор Харьковского КБ по машиностроению им. Морозова;
- президент ГП Антонов;
- гендиректор НПП Хартрон-АРКОС ЛТД ПАО Хартрон;
- гендиректор НПО Павлоградский химзавод;
- гендиректор КБ Южное им. Янгеля;
- директор/главный конструктор Арсенала;
- директор дочернего предприятия "Защита и автоматизация объектов НДИРВ".