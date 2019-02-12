Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
12.02.2019, 06:47

Порошенко увеличил список экспертов по тайнам государства

Порошенко увеличил список экспертов по тайнам государства - Фото
указ президента

Указ вступает в силу со дня его опубликования

Реклама
Реклама

Президент Петр Порошенко пополнил перечень чиновников, на которых возлагаются функции государственного эксперта по вопросам тайн. Указ №33/2019 обнародован на сайте главы государства.

Список дополнен такими должностями:

Реклама

- начальник Главного управления логистики/замначальника Генштаба ВСУ;
- директор ГБР;
- зампредседателя Госслужбы спецсвязи и защиты информации.

В указе также изложена новая редакция раздела "Предприятия, учреждения, организации" и список экспертов по вопросам тайн:

- гендиректор НПК Фотоприбор;
- генконструктор/гендиректор КБ Луч;
- директор/генконструктор Опытно-проектного центра кораблестроения;
- директор НИИ химпродуктов;
- директор Запорожского машиностроительного КБ Прогресс им. Ивченко;
- директор Харьковского КБ по машиностроению им. Морозова;
- президент ГП Антонов;
- гендиректор НПП Хартрон-АРКОС ЛТД ПАО Хартрон;
- гендиректор НПО Павлоградский химзавод;
- гендиректор КБ Южное им. Янгеля;
- директор/главный конструктор Арсенала;
- директор дочернего предприятия "Защита и автоматизация объектов НДИРВ".

Отправить:
Распечатать:
Теги: петр порошенко, указ, список, эксперт, гостайна
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 