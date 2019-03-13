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13.03.2019, 13:41

Порошенко уволил главу СБУ Сумской области

Порошенко уволил главу СБУ Сумской области - Фото
Владислав Косинский (скриншот из видеозаписи)

Владислав Косинский находился на этой должности два года

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С должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Сумской области уволен Владислав Косинский. Указ об этом сегодня, 13 марта, подписал президент Петр Порошенко.

Косинский находился на этой должности два года.

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В августе 2018 года Порошенко присвоил Косинскому звание генерал-майора.

Группа депутатов Сумского облсовета около года назад писала президенту о том, что областной начальник СБУ якобы "крышует" местные нелегальные схемы. Косинский назвал эти заявления "пиаром отдельных лиц".

Кроме того, данные в выписке из ЕРДР свидетельствуют о том, что глава областного СБУ "в собственных интересах" летал на вертолете, который принадлежит третьему лицу.

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Теги: коррупция, увольнение, сбу, Владислав Косинский
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