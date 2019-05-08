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08.05.2019, 09:43

Порошенко ввел в действие решение СНБО, задействовал Кривоноса

Порошенко ввел в действие решение СНБО, задействовал Кривоноса - Фото
Фото: пресс-служба президента

На всех фронтах продолжается укрепление обороноспособности страны

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Президент Петр Порошенко ввел в действие вчерашнее решение Совета национальной безопасности и обороны об укреплении обороноспособности государства, подписав два соответствующих указа.

Будет проведено дальнейшее совершенствование концептуальных подходов по укреплению обороноспособности в условиях агрессии со стороны РФ.

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По указу образуется межведомственная рабочая группа, которая за три месяца подготовит свои предложения по системе теробороны, повышению уровня военно-патриотического воспитания молодежи, подготовке военного резерва ВСУ и других военных формирований, а также по противодействию информационной войне против Украины и организации/поддержанию движения сопротивления.

В течение полугода должны быть подготовлены предложения по урегулированию проблемных вопросов и совершенствованию законодательства.

Председателем рабочей группы назначен замсекретаря СНБО Сергей Кривонос.

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Теги: Петр Порошенко, указ, снбо, обороноспособность
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