Порошенко ввел в действие решение СНБО, задействовал Кривоноса

Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко ввел в действие вчерашнее решение Совета национальной безопасности и обороны об укреплении обороноспособности государства, подписав два соответствующих указа.

Будет проведено дальнейшее совершенствование концептуальных подходов по укреплению обороноспособности в условиях агрессии со стороны РФ.

Реклама

По указу образуется межведомственная рабочая группа, которая за три месяца подготовит свои предложения по системе теробороны, повышению уровня военно-патриотического воспитания молодежи, подготовке военного резерва ВСУ и других военных формирований, а также по противодействию информационной войне против Украины и организации/поддержанию движения сопротивления.

В течение полугода должны быть подготовлены предложения по урегулированию проблемных вопросов и совершенствованию законодательства.

Председателем рабочей группы назначен замсекретаря СНБО Сергей Кривонос.