Порошенко выиграл суд у Би-Би-Си о клевете - СМИ

Петр Порошенко, Дональд Трамп (фото - EPA)

Высокий суд Лондона удовлетворил иск президента Петра Порошенко к корпорации BBC о клевете. Об этом пишет издание PressGazette.

Напомним, в мае прошлого года Би-Би-Би, ссылаясь на свои источники в Киеве, заявила, что адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн получил тайный платеж в размере не менее $400 000 за организацию переговоров между Трампом и Порошенко.

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В администрации президента Порошенко назвали это заявление и соответствующие материалы на сайте Би-Би-Би и в телепрограмме News at Ten откровенной ложью, клеветой и фейком. АП сообщила также, что в процессе подготовки материалов был проигнорирован комментарий о недостоверности этой информации, в связи с чем у президента потребовали его опровержения. В случае, если этого не произойдет, администрация оставила за собой право подать иск в суд.

На предварительных слушаниях в Лондоне представители медиакорпорации утверждали, что в материалах не было никаких указаний на то, что Порошенко заранее знал о платеже. Поэтому, как заявили в Би-Би-Си, такое зявление не может считаться клеветой.

Однако судья, выслушав аргументы обеих сторон, постановил, что Би-Би-Би подали свое заявление и сопутствующие аргументы абсолютно однобоко и что "обычный разумный зритель/читатель" не нашел бы никаких основания считать, будто Порошенко к этой взятке непричастен.

Судья также отклонил ходатайство Би-Би-Си об апелляции.