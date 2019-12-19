Порошенко якобы тратил миллионы на джинсу и блогеров - Kyiv Post

Петр Порошенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)

Члены Администрации пятого президента Петра Порошенко якобы размещали заказные материалы в украинских медиа и занимались координированием блогеров в социальных сетях. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на соответствующие документы.

Издание сообщило, что документы нашли в кабинете, который ранее занимал глава отдела связей департамента информационной политики АП Владимир Горковенко. Он же заявил, что никаких документов не забывал и размещением джинсы не занимался. В них описывается неофициальная информкампания, которую у Порошенко организовывали в 2015-2016 годах. Речь идет о бюджетах на размещение заказных новостей в украинских медиа. Также окружение пятого президента пыталось заручиться поддержкой политических экспертов и блогеров для распространения выгодных сообщений о Порошенко.

Например, в 2015 году газета Аргументы и факты якобы получила $2100 за размещение статьи под названием "Как потерять Украину?". В редакции АиФ откровенно ответили, что материал "скорее всего был заказным".

Также в одной из таблиц говорится о шести газетах, которые также якобы получили деньги за размещение контента: Сельские вести, Комсомольская правда, Украина молодая, Газета по-украински, Комментарии, Факты и комментарии и Сегодня.

В документах указывается, что $1,1 млн наличными якобы выплачивались радиостанциям за джинсу перед местными выборами, состоявшимися в октябре 2015 года. Один из документов описывает информационную кампанию, которая проводилась в мае 2016 года и была направлена на формирование позитивного имиджа и повышение авторитета тогдашнего замглавы АП Виталия Ковальчука, которого назначили представителем президента в Кабмине. Там говорилось о размещении положительных материалов Интерфакс-Украина, УНИАН, LB.ua, Цензор.нет, Главком, Depo.ua и РБК-Украина. Также "для разгона" упоминается использование блогов на Украинской правде.

Согласно документам, политические эксперты Владимир Фесенко, Вадим Карасев и Андрей Золотарев работали с АП и получили указание комментировать назначение Ковальчука. Тогда они действительно дали позитивные отзывы о назначении. В комментарии изданию Карасев отрицал факт подобного сотрудничества, а Фесенко и Золотарев его подтвердили, отказавшись раскрыть подробности.

Издание также рассказывает о формировании сети блогеров, которые поддерживали Порошенко. За этим якобы стояло агентство Postmen, советник президента Юрий Бирюков и бывший министр информполитики Юрий Стець. Первый - это отрицает, второй не дает комментариев. Часть блогеров работала на платной основе, а часть на добровольных началах. Деятельность координировалась через Facebook-группу "Жизнь животных", в которую якобы входили блогеры Алексей Петров, Роман Доник, Олег Болдарев (пишущий под псевдонимом Мартин Брест), Александр Карпюк (Сергей Марко), Виктор Трегубов и другие.

Политконсультант Екатерина Коваль заявила изданию, что она участвовала в координации деятельности блогеров для улучшения имиджа Порошенко по приглашению одного из заместителей главы АП. По ее информации, им платили около $1500 в месяц.

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