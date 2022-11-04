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Португалия поможет восстановить школы и детсады в Житомирской области – Зеленская

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2022, 17:49
Португалия поможет восстановить школы и детсады в Житомирской области – Зеленская - Фото
Елена Зеленская (Фото: Офис президента)

Правительство Португалии решило помочь Украине в восстановлении школ и детсадов Житомирской области. Об этом сообщила первая леди Елена Зеленская, передает Офис президента.

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Как отмечается, Зеленская находится в Португалии с визитом, она встретилась с президентом Марселу Ребелу де Соузой.

"Особенно благодарна за убежище, которое Португалия предоставляет украинцам, вынужденным покинуть свои дома и бежать от ужасов войны", – отметила первая леди.

Зеленская обсудила с де Соузой возможность участия Португалии в восстановлении Украины.

"В этом контексте для нас очень ценно решение правительства Португалии присоединиться к восстановлению школ и дошкольных учебных заведений в Украине, в частности в Житомирской области. Рассчитываю, что начало реализации соответствующих проектов станет возможным в ближайшее время", – сказала первая леди.

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Наталія Медведєва
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португалия Елена Зеленская восстановление украины
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