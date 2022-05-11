Португалия расследует передачу России данных об украинских беженцах местной парой 

Полиция Португалии расследует причастность местной супружеской пары российского происхождения к передаче информации о десятках украинских беженцах Российской Федерации, сообщает Reuters.

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Правоохранители провели обыск в центре поддержки беженцев Сетубала, который расположен недалеко от Лиссабона. Также обыски прошли в ассоциации мигрантов из Восточной Европы "Единство", членами которой являются российские супруги.

Как утверждала местная газета Expresso, российские супруги с двойным гражданством Игорь Хашин и его жена Юлия делали копии документов украинских беженцев и допрашивали их о местонахождении членов семей в Украине.

Местный муниципалитет заявил, что мужчина "сотрудничал" с центром для беженцев в Сетубале, где работала его жена, которая также из России. У пары двойное гражданство.

После публикации этой информации оппозиционные партии призвали к отставке мэра города Андре Мартинша, который, по их словам, знал о связях между супругами Хашиных с российским государством.

Португалия приняла почти 36 000 украинских беженцев после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

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Наталия Фреик

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