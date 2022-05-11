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Португалия расследует передачу России данных об украинских беженцах местной парой 

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2022, 10:58
Португалия расследует передачу России данных об украинских беженцах местной парой  - Фото
Беженцы из Украины (Фото: ЕРА)

Полиция Португалии расследует причастность местной супружеской пары российского происхождения к передаче информации о десятках украинских беженцах Российской Федерации, сообщает Reuters.

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Правоохранители провели обыск в  центре поддержки беженцев Сетубала, который расположен недалеко от Лиссабона. Также обыски прошли в ассоциации мигрантов из Восточной Европы "Единство", членами которой являются российские супруги. 

Как утверждала местная газета Expresso, российские супруги с двойным гражданством Игорь Хашин и его жена Юлия делали копии документов украинских беженцев и допрашивали их о местонахождении членов семей в Украине.

Местный муниципалитет заявил, что мужчина "сотрудничал" с центром для беженцев в Сетубале, где работала его жена, которая также из России. У пары двойное гражданство. 

После публикации этой информации оппозиционные партии призвали к отставке мэра города Андре Мартинша, который, по их словам, знал о связях между супругами Хашиных с российским государством.

  • Португалия приняла почти 36 000 украинских беженцев после полномасштабного  вторжения России в Украину 24 февраля.

Читайте также: ООН: 10 млн украинцев стали беженцами или переселенцами из-за войны

Наталия Фреик
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