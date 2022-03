После заявления о "снижении активности" Россия усилила обстрелы Чернигова – мэр города

После заявления минобороны России о "снижении военной активности" на Киевско-Черниговском направлении обстрелы Чернигова российскими оккупантами только усилились. Об этом мэр города Владислав Атрошенко сказал в эфире CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Еще одно подтверждение того, что Россия постоянно лжет. Они сказали, что "снизят интенсивность", но на самом деле они повысили интенсивность обстрелов", – сказал Атрошенко.

По его данным, сегодняшний обстрел Чернигова был самым сильным за последнее время. В городе были ранены 25 человек, все они гражданские.

BREAKING: "Russia always lies. They're saying 'reducing intensity,' they actually have increased the intensity of strikes. Today we have a colossal attack on the center of Chernihiv."



--Chernihiv's Mayor on Russian promises to reduce military activity.pic.twitter.com/LvLLgvqqsp