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После заявления о "снижении активности" Россия усилила обстрелы Чернигова – мэр города

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2022, 14:24
После заявления о
Владислав Атрошенко (Фото - скриншот из эфира CNN)

После заявления минобороны России о "снижении военной активности" на Киевско-Черниговском направлении обстрелы Чернигова российскими оккупантами только усилились. Об этом мэр города Владислав Атрошенко сказал в эфире CNN.

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"Еще одно подтверждение того, что Россия постоянно лжет. Они сказали, что "снизят интенсивность", но на самом деле они повысили интенсивность обстрелов", – сказал Атрошенко.

По его данным, сегодняшний обстрел Чернигова был самым сильным за последнее время. В городе были ранены 25 человек, все они гражданские.   

Сергей Бережной
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