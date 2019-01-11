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11.01.2019, 17:50

После отмены военного положения в Украину не пустили 800 россиян

После отмены военного положения в Украину не пустили 800 россиян - Фото
Фото: ГПСУ

По данным ГПСУ, после снятия режима военного положения в Украину не пропустили более 800 граждан России

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Украинские пограничники после окончания действия военного положения не пустили на территорию страны более 800 граждан России. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"После прекращения военного положения пограничники продолжают осуществлять усиленные меры по проверке въезда иностранных граждан в Украину. Так, с 26 декабря более 800 гражданам РФ отказано в пропуске", - указывает ГПСУ.

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Сотрудники Госпогранслужбы отделяют группы риска и проводят дополнительные меры с целью недопущения в Украину лиц, которые могут быть причастны к провокационным действиям.

Напомним, с начала действия военного положения и до 23 декабря пограничники не пропустили в Украину более 1,5 тыс. граждан России. 

Режим военного положения истек 26 декабря.

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Теги: гпсу, военное положение
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