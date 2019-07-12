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12.07.2019, 13:30

Последний день старой Рады. Парубий закрыл сессию: фото

Последний день старой Рады. Парубий закрыл сессию: фото - Фото
Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

С утра в Верховной Раде зарегистрировались всего 229 депутатов, хотя визуально их было еще меньше

Спикер Андрей Парубий официально закрыл десятую сессию Верховной Рады VIII созыва. На следующей неделе депутаты, согласно календарному плану, работают в комитетах, и в пленарном режиме этот состав парламента уже собираться не будет.

Перед закрытием спикер отметил, что в этой каденции Рада провела 850 пленарных заседаний, приняла 2734 законодательных акта, в том числе 987 законов и кодексов. Также состоялось 35 парламентских слушаний.

На закрытии сессии также присутствовали премьер-министр Владимир Гройсман и члены правительства.

С утра в Верховной Раде зарегистрировались всего 229 депутатов, хотя визуально их было еще меньше.


Фото: скриншот видео

"Десятая сессия Верховной Рады Украины восьмого созыва завершит свою работу 19 июля 2019 года, а последнее пленарное заседание Рады восьмого созыва объявляю закрытым", - объявил Парубий, после чего прозвучал гимн Украины.

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Теги: верховная рада, андрей парубий, владимир гройсман
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