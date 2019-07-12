Последний день старой Рады. Парубий закрыл сессию: фото

Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спикер Андрей Парубий официально закрыл десятую сессию Верховной Рады VIII созыва. На следующей неделе депутаты, согласно календарному плану, работают в комитетах, и в пленарном режиме этот состав парламента уже собираться не будет.

Перед закрытием спикер отметил, что в этой каденции Рада провела 850 пленарных заседаний, приняла 2734 законодательных акта, в том числе 987 законов и кодексов. Также состоялось 35 парламентских слушаний.

На закрытии сессии также присутствовали премьер-министр Владимир Гройсман и члены правительства.

С утра в Верховной Раде зарегистрировались всего 229 депутатов, хотя визуально их было еще меньше.

Фото: скриншот видео

"Десятая сессия Верховной Рады Украины восьмого созыва завершит свою работу 19 июля 2019 года, а последнее пленарное заседание Рады восьмого созыва объявляю закрытым", - объявил Парубий, после чего прозвучал гимн Украины.