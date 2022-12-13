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Послы стран-членов ЕС поддержали приостановку финансирования Венгрии на 6,3 млрд евро

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2022, 15:34
Послы стран-членов ЕС поддержали приостановку финансирования Венгрии на 6,3 млрд евро - Фото
Виктор Орбан (Фото - EPA)

Послы стран-членов Евросоюза рекомендовали Совету ЕС принять в отношении Венгрии "меры по защите бюджета Союза от последствий нарушений принципов верховенства закона". Сообщение об этом опубликовано на сайте Евросовета.

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Послы констатировали, что Венгрия не выполняла обязательство обеспечить эффективность работы прокуратуры и исключить коррупционные практики в сфере государственных закупок, в связи с чем ЕС приостанавливает ее бюджетное финансирование на сумму 6,3 млрд евро.

Подчеркивается, что эта мера "является инструментом, направленным на защиту бюджета Союза и финансовых интересов Союза".

Хотя Венгрия предприняла ряд шагов для исправления ситуации, анализ Еврокомиссии показал, что эти шаги "не были полностью удовлетворительными" и что они "недостаточно устраняют выявленные нарушения верховенства права и риски, которые они влекут за собой для бюджета Союза".

12 декабря сообщалось, что первоначально Евросоюз планировал заморозить 7,5 млрд евро, предусмотренные для Венгрии бюджетом ЕС. В ответ Венгрия заблокировала пакет помощи Украине в размере 18 млрд евро. После этого сумму штрафных санкций для Венгрии снизили до 6,3 млрд евро в обмен на отказ Будапешта от вето.

Сергій Бережний
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коррупция бюджет ЕС Венгрия еврокомиссия
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