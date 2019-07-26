Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Посол ЕС в Украине назвал Холодницкого проблемой САП

Посол ЕС в Украине назвал Холодницкого проблемой САП - Фото
Хюг Мингарелли (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
26.07.2019, 12:45

САП не работает из-за руководителя, убежден Хюг Мингарелли

Специализированная антикоррупционная прокуратура не работает должным образом из-за ее руководителя Назара Холодницкого. Такое мнение высказал посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли в интервью ЕП.

По словам Мингарелли, сотрудничество Национального антикоррупционного бюро и САП просто необходимо.

"Что касается САП - тут вполне понятно, что проблемы связаны лично с господином Холодницким. Не моя работа решать, надо ли его менять, или нет, но очевидно, что руководитель САП должен быть способным к доброму сотрудничеству с НАБУ, чего сейчас нет", - сказал посол.

Посол выразил надежду, что Высший антикоррупционный суд начнет работу с 5 сентября.

"Мы также надеемся, что Верховный суд начнет приносить результаты. В том смысле, что он начнет работать как положено и как стоило ожидать от реформированного Верховного суда", - сказал Мингарелли.

Напишите нам
назар холодницкий Хюг Мингарелли сап
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 