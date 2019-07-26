Посол ЕС в Украине назвал Холодницкого проблемой САП

Хюг Мингарелли (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Специализированная антикоррупционная прокуратура не работает должным образом из-за ее руководителя Назара Холодницкого. Такое мнение высказал посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли в интервью ЕП.

По словам Мингарелли, сотрудничество Национального антикоррупционного бюро и САП просто необходимо.

"Что касается САП - тут вполне понятно, что проблемы связаны лично с господином Холодницким. Не моя работа решать, надо ли его менять, или нет, но очевидно, что руководитель САП должен быть способным к доброму сотрудничеству с НАБУ, чего сейчас нет", - сказал посол.

Посол выразил надежду, что Высший антикоррупционный суд начнет работу с 5 сентября.

"Мы также надеемся, что Верховный суд начнет приносить результаты. В том смысле, что он начнет работать как положено и как стоило ожидать от реформированного Верховного суда", - сказал Мингарелли.