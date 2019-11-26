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Посол ЕС шокирован припаркованными на тротуарах в Киеве машинами

Посол ЕС шокирован припаркованными на тротуарах в Киеве машинами - Фото
Матти Маасикас (Фото: Estonian Foreign Ministry/Flickr)
26.11.2019, 16:56

"Если бы не это, то во всем остальном переезд в Украину стал для меня очень приятным опытом", - сказал Маасикас

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас, который живет сейчас в Киеве вместе с семьей, поделился хорошими впечатлениями о жизни в столице за исключением того, что в Украине автомобилисты имеют привычку парковаться в пешеходных зонах. Об этом Маасикас сказал в интервью Европейской правде.

"Мне нравится архитектура в центре, нравится то, что по центральной части можно гулять квартал за кварталом, вообще не встречая этой уродливой советской архитектуры", - отметил посол.

Он считает Киев интернациональным городом, в котором есть все для переезда человека из-за границы.

Маасикас сообщил, что двум его дочерям нравится украинская школа, куда они недавно начали ходить.

"Ну, трафик трафиком... но есть одна такая вещь... У вас все паркуются на тротуарах! Это... (посол разводит руками). Если бы не это, то во всем остальном переезд в Украину стал для меня очень, очень приятным опытом", - сказал дипломат.

В июле СМИ сообщали о начале массовой эвакуации неправильно припаркованных автомобилей в Киеве.

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транспорт киев автомобиль парковка Матти Маасикас
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