Посол Украины в Лондоне призвал смягчить "ненужную и бюрократическую" схему выдачи виз

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко призвал Министерство внутренних дел этой страны смягчить "ненужную, длинную и бюрократическую" схему выдачи виз украинцам, которые спасаются от войны, пишет The Guardian.

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Посол напомнил, что тысячи украинцев оказались в сложной ситуации из-за вынужденной эмиграции.

"Возможно, пришло время для временного смягчения визового режима, просто чтобы избавить людей от ненужных, долгих и сложных бюрократических процедур", – сказал Пристайко.

Издание пишет, что это напоминание прозвучало на фоне того, что министру внутренних дел Великобритании грозит массовый групповой иск от граждан королевства, которые неделями ждут оформления уже поданных ими заявок о предоставлении ими жилья для беженцев из Украины.

Пристайко также сказал, что он "работает в постоянном контакте с Министерством внутренних дел", чтобы найти решение проблемы задержек с выдачей виз, сообщает BBC.

Согласно официальным данным, одобрение виз получили, но еще не прибыли в Великобританию 59 000 человек. Из 74 700 украинцев, которые подали заявки по процедуре спонсорства, добрались до Великобритании лишь 15%.

Сергей Бережной

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