Посол в Германии: Отказ ФРГ от эмбарго на российский газ морально неприемлем
Отказ Германии от запрета на импорт энергоносителей из России является "морально неприемлемым" на фоне российских атак против мирного населения Украины, заявил посол в ФРГ Андрей Мельник агентству dpa, сообщает Deutsche Welle.
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"Мы призываем немцев принять единственно правильное решение и немедленно ввести это эмбарго, чтобы положить конец войне Путина против украинских женщин и детей", – сказал он.
Deutsche Welle напоминает, что 9 марта канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз исключил возможность отказа от импорта российских энергоносителей, поскольку Германия остается критически зависима от этих поставок.
Эту позицию поддержал и министр экономики Германии Роберт Хабек, который в эфире телеканала ZDF сказал, что страна понесет серьезный экономический ущерб, если немедленно прекратит ввоз в страну нефти, угля и газа.
8 марта президент США Джо Байден объявил о введении эмбарго на импорт из России нефти, газа и угля в США.
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