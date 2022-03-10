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Посол в Германии: Отказ ФРГ от эмбарго на российский газ морально неприемлем

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2022, 07:18
Посол в Германии: Отказ ФРГ от эмбарго на российский газ морально неприемлем - Фото
Андрей Мельник (скриншот из трансляции телеканала Прямой)

Отказ Германии от запрета на импорт энергоносителей из России является "морально неприемлемым" на фоне российских атак против мирного населения Украины, заявил посол в ФРГ Андрей Мельник агентству dpa, сообщает Deutsche Welle.

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"Мы призываем немцев принять единственно правильное решение и немедленно ввести это эмбарго, чтобы положить конец войне Путина против украинских женщин и детей", – сказал он.

Deutsche Welle напоминает, что 9 марта канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз исключил возможность отказа от импорта российских энергоносителей, поскольку Германия остается критически зависима от этих поставок. 

Эту позицию поддержал и министр экономики Германии Роберт Хабек, который в эфире телеканала ZDF сказал, что страна понесет серьезный экономический ущерб, если немедленно прекратит ввоз в страну нефти, угля и газа.

8 марта президент США Джо Байден объявил о введении эмбарго на импорт из России нефти, газа и угля в США.

Сергей Бережной
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Германия эмбарго андрей мельник российский газ
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