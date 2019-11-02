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Посольство США напомнило об убийствах Гонгадзе и Шеремета

Посольство США напомнило об убийствах Гонгадзе и Шеремета - Фото
Посольство США в Украине (фото - LIGA.net) Фото: Фото: LIGA.net
02.11.2019, 15:43

США призывают к справедливости в отношении семей убитых журналистов

Посольство США в Украине призывает расследовать убийства основателя Украинской правды Георгия Гонгадзе и журналиста Павла Шеремета. Об этом говорится в заявлении ведомства в Twitter.

"В международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, мы вместе с украинским народом призываем к справедливости в отношении семей Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета и других журналистов, которые трагически потеряли жизнь, смело в поисках правды", - отмечается в заявлении.

Посольство США призвало Россию и силы, которые она поддерживает, немедленно освободить украинских журналистов, несправедливо задержанных за работу на Донбассе и в Крыму.

  • 20 июля 2016 года в 07:45 в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания Украинская правда Алены Притулы, в котором находился Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.
  • Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту убийства. Заказчики убийства до сих пор не установлены.
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убийство Павел Шеремет Посольство США георгий гонгадзе
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