Посольство США напомнило об убийствах Гонгадзе и Шеремета

Посольство США в Украине (фото - LIGA.net) Фото: Фото: LIGA.net

Посольство США в Украине призывает расследовать убийства основателя Украинской правды Георгия Гонгадзе и журналиста Павла Шеремета. Об этом говорится в заявлении ведомства в Twitter.

"В международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, мы вместе с украинским народом призываем к справедливости в отношении семей Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета и других журналистов, которые трагически потеряли жизнь, смело в поисках правды", - отмечается в заявлении.

Посольство США призвало Россию и силы, которые она поддерживает, немедленно освободить украинских журналистов, несправедливо задержанных за работу на Донбассе и в Крыму.