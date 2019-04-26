Посольство США ответило на частые случаи "минирования" в Украине

Фото: посольство США

Посольство США в Украине составило инструкцию для своих граждан, как вести себя в случае пребывания в общественном месте, которое заминировано. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В американском диппредставительстве отметили рост поступления неподтвержденных сообщений об угрозе взрыва бомб на территории Украины, в частности, в аэропортах, правительственных зданиях и на станциях метро.

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Среди прочего посольство советует гражданам США избегать толпы, следовать указаниям правоохранителей, следить за местными новостными сайтами и официальными пресс-службами.

Также сказано, что в местах, о минировании которых поступает сообщение обычно увеличивается число полицейских, перекрываются улицы и проходят обыски.

Сегодня, 26 апреля, неизвестные сообщили о "минировании" аэропорта Киев им. Сикорского, Южного и Дарницкого вокзалов, Центрального автовокзала, Верховной Рады и Кабмина. Взрывчатка найдена не была.