Посольство США: Россия четыре года не придерживается Минска

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Страна-агрессор Россия на протяжении четырех лет не придерживается минских соглашений. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

"В течение последних четырех лет с момента подписания трехсторонней контактной группой комплекса мер по выполнению минских соглашений, Россия постоянно не соблюдает этих соглашений", - отмечается в сообщении.

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В посольстве США подчеркнули, что Россия должна прекратить "разжигать созданные ею гуманитарный, экономический и экологический кризисы, освободить украинских заключенных, отвести вооружение и войска, осуществить немедленное и всеобъемлющее прекращение огня".

10 декабря 2019 года представитель Украины в трехсторонней контактной группе Евгений Марчук заявил, что фактическая линия разграничения в Донбассе наполовину не совпадает с той линией размежевания огня, которую определили минские соглашения.

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