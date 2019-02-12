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12.02.2019, 13:29

Посольство США: Россия четыре года не придерживается Минска

Посольство США: Россия четыре года не придерживается Минска - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В посольстве США подчеркнули, что Россия должна прекратить "разжигать созданные ею гуманитарный, экономический и экологический кризисы" в Донбассе

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Страна-агрессор Россия на протяжении четырех лет не придерживается минских соглашений. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

"В течение последних четырех лет с момента подписания трехсторонней контактной группой комплекса мер по выполнению минских соглашений, Россия постоянно не соблюдает этих соглашений", - отмечается в сообщении.

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В посольстве США подчеркнули, что Россия должна прекратить "разжигать созданные ею гуманитарный, экономический и экологический кризисы, освободить украинских заключенных, отвести вооружение и войска, осуществить немедленное и всеобъемлющее прекращение огня".

10 декабря 2019 года представитель Украины в трехсторонней контактной группе Евгений Марчук заявил, что фактическая линия разграничения в Донбассе наполовину не совпадает с той линией размежевания огня, которую определили минские соглашения.

Читайте мнение: Минские соглашения все-таки можно пересмотреть

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Теги: Россия, война, Донбасс, минские соглашения, Посольство США, евгений марчук
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