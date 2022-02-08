Постпред Украины в ООН усомнился, что Россия может подтвердить свое членство в Совбезе ООН

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица усомнился в том, что Россия способна документально подтвердить свои права на постоянное членство в Совете безопасности ООН. Об этом он сказал в интервью Европейской правде.

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Кислица утверждает, что после ликвидации СССР в 1991 году Россия так и не прошла через процедуру вступления в Организацию объединенных наций, предусмотренную действующим уставом ООН.

"Возьмем, к примеру, Чехословакию, которая прекратила существование в 1992 году, распавшись на Чехию и Словакию. Обе эти страны прошли процедуру подачи заявки на членство, рассмотрение в Совбезе, Генассамблее и так далее", – говорит посол.

Россия же вместо этого просто объявила, что становится членом ООН и членом Совета безопасности явочным порядком вместо распавшегося Советского Союза.

Посол отмечает, что когда в 1992 году то же самое попыталась сделать Югославская республика (объединявшая тогда Сербию и Черногорию), заявив себя в ООН как полная правопреемница распавшейся Югославской Федерации, она получила отказ и требование пройти полную процедуру вступления, которая была завершена в 2000 году.

Посол утверждает, что "никто не отвечает на вопрос о том, на каких основаниях Россия сидит в зале ООН и тем более Совбеза".

"Я могу лишь констатировать, что в глаза не видел решения о том, что кто-то в принципе голосовал за членство России или в Совбезе, или в Генеральной Ассамблее ООН. Зато мне часто приходилось слышать: "Даже не думайте поднимать этот вопрос, 30 лет все работает, лучше не трогать", – сказал дипломат.

Он напоминает, что перечень государств, являющихся постоянными членами СБ, прямо прописан в уставе ООН: это Китай, Франция, Советский Союз, Великобритания и США. То есть, по действующему уставу ООН, постоянным членом Совбеза является распавшийся 30 лет назад Советский Союз, а России среди постоянных членов по этому уставу просто нет.

"Уже 30 лет в зале сидят какие-то люди, поставившие перед собой табличку "Россия", и выдают себя за члена Совбеза ООН! А все вокруг считают, будто все нормально", – недоумевает Кислица.

При этом посол подчеркивает, что у него "нет ни планов, ни поручения Киева начать юридическое обжалование членства России в ООН".

5 февраля премьер Эфиопии заявил, что настало время поставить вопрос о предоставлении Африканскому Союзу места постоянного члена в Совете безопасности ООН.

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Сергей Бережной

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