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Потери оккупантов составили уже более 14 200 человек, 450 танков, 93 самолета – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
18.03.2022, 09:21
Потери оккупантов составили уже более 14 200 человек, 450 танков, 93 самолета – Генштаб - Фото
Сбитый российский вертолет (фото - Генштаб ВСУ)

Генеральный штаб ВСУ опубликовал обновленные данные о потерях оккупантов. Россия потеряла уже 14 200 военных, 450 танков, 1448 бронемашин, 93 самолета и 112 вертолетов.

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Общие боевые потери противника с 24 февраля по 18 марта ориентировочно составили:

  • личного состава – около 14 200 человек
  • танков – 450 ед.
  • боевых бронированных машин ‒ 1448 ед.
  • артиллерийских систем – 205 ед.
  • РСЗО – 72 ед.
  • средств ПВО – 43 ед.
  • самолетов – 93 ед.
  • вертолетов – 112 ед.
  • автомобильной техники – 879 ед.
  • кораблей /катеров – 3 ед.
  • цистерн с ГСМ – 60
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 12
  • специальной техники – 11

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Сергей Бережной
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