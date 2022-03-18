Потери оккупантов составили уже более 14 200 человек, 450 танков, 93 самолета – Генштаб
18.03.2022, 09:21
Сбитый российский вертолет (фото - Генштаб ВСУ)
Генеральный штаб ВСУ опубликовал обновленные данные о потерях оккупантов. Россия потеряла уже 14 200 военных, 450 танков, 1448 бронемашин, 93 самолета и 112 вертолетов.
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Общие боевые потери противника с 24 февраля по 18 марта ориентировочно составили:
- личного состава – около 14 200 человек
- танков – 450 ед.
- боевых бронированных машин ‒ 1448 ед.
- артиллерийских систем – 205 ед.
- РСЗО – 72 ед.
- средств ПВО – 43 ед.
- самолетов – 93 ед.
- вертолетов – 112 ед.
- автомобильной техники – 879 ед.
- кораблей /катеров – 3 ед.
- цистерн с ГСМ – 60
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 12
- специальной техники – 11
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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