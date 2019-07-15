"Позорное решение". Аваков поговорил с послом Италии о Маркиве

Арсен Аваков (фото - Twitter / Арсен Аваков)

Министр внутренних дел Арсен Аваков утверждает, что доказал послу Италии Давиде Ла Чечилии позицию Украины по заключению нацгвардейца Виталия Маркива, которого приговорили к 24 годам тюрьмы в Италии. Об этом Аваков написал в Twitter.

"Позорное, несправедливое решение суда Павии относительно гвардейца Маркива вредит взаимодействию стран. Требуем понятных шагов в решении проблемы", - пишет министр.

Он добавил, что договорился с дипломатом продолжать общие консультации.

Ранее украинца Маркива обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли в Донбассе в 2014 году и приговорили к 24 годам тюрьмы.

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