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Правительство Меркель сознательно преуменьшало зависимость Германии от Газпрома – Spiegel

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2022, 17:16
Правительство Меркель сознательно преуменьшало зависимость Германии от Газпрома – Spiegel - Фото
Фото - EPA

Правительство бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель пыталось занизить оценку рисков, связанных с запуском Северного потока 2. К такому выводу привел анализ прошлогоднего правительственного доклада об СП2, пишет Spiegel

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Издание получило от правительства ранее не публиковавшийся доклад о рисках, связанных с запуском СП2, от декабря 2021 года, и утверждает, что основным выводом документа является то, что для энерго- и газоснабжения Германии газопровод угрозы не представляет. 

При этом, отмечает Spiegel, предупреждения Украины и других стран о том, что Россия может использовать поставки газа в качестве инструмента политического шантажа, при подготовке доклада были полностью проигнорированы.

"Особенно смущает безаппеляционность, с которой Министерство экономики отмахнулось от опасений, высказанных Польшей и Украиной", – пишет Spiegel.

Издание напоминает, что Украина "указала, что Газпром осенью 2021 года сократил объемы поставок по украинским газопроводам", а Польша обращала внимание на то, что в предыдущих газовых кризисах 2008-2009 и 2014 годов Россия уже демонстрировала готовность использовать газ в качестве политического инструмента.

Кроме того, от Польши поступало предупреждение, что из-за кадрового дублирования Газпром напрямую связан с правительством России, поэтому последнее имеет возможность оказывать через него политическое давление.

"Сейчас, спустя семь месяцев после начала вторжения в Украину, эти предупреждения выглядят совершенно пророческими", – отмечает Spiegel.

Однако Минэкономики Германии заверило тогда, что не обнаружило "достаточных доказательств конкретной угрозы безопасности для поставок газа".

Издание подчеркивает, что в докладе сказано о возросшей до 90% зависимости Евросоюза от импорта газа, однако прямо следующий из этого вывод, что запуск СП2 сделает эту зависимость еще больше и создаст новые риски, авторы доклада не сделали.

При этом, отмечает издание, в сентябре и октябре 2021 года, когда писался доклад, уровень заполнения крупнейшего немецкого газохранилища в Редене был менее 10%. 

"Но это, похоже, никого тогда в Берлине не беспокоило. В том числе сотрудников тогдашнего федерального министра финансов Олафа Шольца, которые тоже получили доклад", – пишет Spiegel.

  • 6 октября полиция Швеции выпустила отчет о ходе расследования утечек, произошедших в конце сентября на газопроводах. Полиция Швеции подтвердила, что на трубопроводах произошли взрывы.

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Сергій Бережний
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Германия газпром газопровод Северный поток 2 поставки газа
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