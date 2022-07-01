Правительство РФ предложило отдать весь бизнес под контроль военных

Новый законопроект правительства России предлагает на период войны ввести "специальные меры в сфере экономики", которые выглядят как фактическая мобилизация всего бизнеса в интересах военных.

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Кабинет министров России внес в нелегитимную Госдуму законопроект, который дает власти РФ право в период ведения боевых действий за рубежом навязывать российским коммерческим структурам "гособоронзаказы".

В законопроекте и пояснительной записке к нему сказано, что в России (из-за ее вторжения в Украину и введения против нее международных санкций. – Прим. ред.) возникла "краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники и обеспечении материально-техническими средствами", и что необходимо "организовать ресурсное обеспечение поставок в рамках государственного оборонного заказа".

Для решения этой проблемы Кабмин РФ просит дать ему право вводить "специальные меры в сфере экономики", которые позволят привлекать частные компании к работе "за пределами установленного рабочего времени" принудительно (они лишаются права отказаться от выполнения таких заказов).

В то же время, согласно законопроекту, заказчики – Минобороны, спецслужбы, другие госучреждения – получат право изменять условия выполнения уже переданного для выполнения госзаказа, увеличить его объем или изменить стоимость работ.

27 июня Россия впервые за столетие попала в дефолт по внешнему долгу, поскольку санкции за вторжение в Украину ограничивают ее способность платить по долгам.

Сергей Бережной

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