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Правительство РФ предложило отдать весь бизнес под контроль военных

01.07.2022, 13:34
Правительство РФ предложило отдать весь бизнес под контроль военных - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - EPA)

Новый законопроект правительства России предлагает на период войны ввести "специальные меры в сфере экономики", которые выглядят как фактическая мобилизация всего бизнеса в интересах военных.  

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Кабинет министров России внес в нелегитимную Госдуму законопроект, который дает власти РФ право в период ведения боевых действий за рубежом навязывать российским коммерческим структурам "гособоронзаказы".

В законопроекте и пояснительной записке к нему сказано, что в России (из-за ее вторжения в Украину и введения против нее международных санкций. – Прим. ред.) возникла "краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники и обеспечении материально-техническими средствами", и что необходимо "организовать ресурсное обеспечение поставок в рамках государственного оборонного заказа".

Для решения этой проблемы Кабмин РФ просит дать ему право вводить "специальные меры в сфере экономики", которые позволят привлекать частные компании к работе "за пределами установленного рабочего времени" принудительно (они лишаются права отказаться от выполнения таких заказов). 

В то же время, согласно законопроекту, заказчики – Минобороны, спецслужбы, другие госучреждения – получат право изменять условия выполнения уже переданного для выполнения госзаказа, увеличить его объем или изменить стоимость работ.

Сергей Бережной
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правительство РФ законопроект госдума оборонный заказ
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