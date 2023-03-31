Правление МВФ утвердило четырехлетний кредит Украине на сумму $15,6 млрд

Правление Международного валютного фонда утвердило четырехлетний кредит Украине на сумму $15,6 млрд. Об этом со ссылкой на источник сообщает Bloomberg, отмечая, что это первый кредит, который МВФ предоставит стране, находящейся в состоянии войны.

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Группа кредиторов Украины поддержала беспрецедентное решение, которое потребовало от МВФ изменить свои правила кредитования, продлив мораторий на погашение долга на время действия программы. Кредиторы — Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США — призвали других кредиторов помочь восстановить платежеспособность Украины, экономика которой сократилась примерно на треть после российского вторжения в прошлом году.

Программа будет разделена на два этапа. На первом этапе продолжительностью 12-18 месяцев Украина примет меры по укреплению фискальной, внешней, ценовой и финансовой стабильности, в том числе ликвидирует монетарное финансирование.

На втором этапе будут проведены более масштабные реформы для укрепления макроэкономической стабильности и поддержки восстановления и реконструкции страны, в том числе в рамках цели Украины по вступлению в Европейский Союз. По данным МВФ, в течение этого периода Украина, как ожидается, вернется к довоенным основам политики, включая гибкий обменный курс и режим таргетирования инфляции.

Прогнозы персонала МВФ для экономики Украины в этом году варьируются от сокращения на 3% до роста на 1% после спада на 30% в 2022 году.

Президент Владимир Зеленский уже поблагодарил МВФ за это решение. "Это немаловажная помощь в нашей борьбе с агрессией РФ. Вместе поддерживаем украинскую экономику и двигаемся вперед к победе!" – написал он в Twitter.

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Вадим Ребрина

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