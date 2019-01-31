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31.01.2019, 13:13

Православную церковь Украины официально зарегистрировали

Православную церковь Украины официально зарегистрировали - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

ПЦУ зарегистрирована как юридическое лицо "Киевская митрополия Украинской православной церкви"

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Киевская митрополия украинской православной церкви (православной церкви) официально зарегистрирована в Украине. Соответствующие сведения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Согласно реестру, ПЦУ зарегистрирована как юридическое лицо под названием "Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви)" 30 января 2019 года.

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Фото: usr.minjust.gov.ua

15 декабря на объединительном соборе была основана украинская объединенная церковь. Ее возглавил епископ УПЦ КП Епифаний в - он получит томос от Вселенского патриархата. Новоизбранный глава поместной украинской православной церкви, выступая на Софийской площади, призвал всех желающих присодиниться к украинской объединенной церкви. 

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Теги: реестр, пцу
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