Православную церковь Украины официально зарегистрировали

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Киевская митрополия украинской православной церкви (православной церкви) официально зарегистрирована в Украине. Соответствующие сведения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Согласно реестру, ПЦУ зарегистрирована как юридическое лицо под названием "Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви)" 30 января 2019 года.

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Фото: usr.minjust.gov.ua

15 декабря на объединительном соборе была основана украинская объединенная церковь. Ее возглавил епископ УПЦ КП Епифаний в - он получит томос от Вселенского патриархата. Новоизбранный глава поместной украинской православной церкви, выступая на Софийской площади, призвал всех желающих присодиниться к украинской объединенной церкви.

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