Представитель Константинополя: РПЦ будто взяла Христа в заложники

Архиепископ Даниил (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Константинопольский патриархат никак не будет реагировать в случае, если Русская православная церковь наложит анафему или объявит еретиком Вселенского патриарха Варфоломея. Об этом в интервью ВВС Украина сказал архиепископ Даниил Памфилийский Украинской православной церкви в США.

На соответствующий вопрос журналиста он ответил: "Константинополь не будет делать ничего. Чтобы объявить что-то ересью, нужны догматические предпосылки. Мы не можем принимать церковные санкции, чтобы удовлетворить свои политические или светские амбиции".

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Даниил отметил, что РФ убеждена в своем суверенном праве на бывшие советские республики, но это несправедливо.

"Они оборвали евхаристическое общение с Константинополем. Я согласен с Албанским архиепископом, и сам это не раз говорил: выглядит так, что они взяли Иисуса Христа в заложники и манипулируют самым святым, что есть в церкви", - сказал архиепископ.

Украинская православная церковь в США - крупнейшая из православных юрисдикций украинцев США в составе Константинопольского патриархата.

В сентябре прошлого года Даниил Памфилийский был назначен представителем (экзархом) Вселенского патриархата в Украине на период подготовки к получению томоса об автокефалии ПЦУ.