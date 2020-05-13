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Прекратить боевые действия на Донбассе реально до 2024 года, - Литвиненко

Прекратить боевые действия на Донбассе реально до 2024 года, - Литвиненко - Фото
Александр Литвиненко (фото - niss.gov.ua)
13.05.2020, 19:23

Идет поиск новых форматов для переговоров с Россией, продолжается обмен пленными - прогресс есть, считает директор НИСИ

До конца каденции президента Владимира Зеленского в 2024 году реально добиться прекращения боевых действий на оккупированном Донбассе. Об этом в интервью LIGA.net заявил директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко.

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Комментируя обещание Зеленского закончить войну на Донбассе, Литвиненко сказал, что прогресс есть. Продолжается взаимное освобождение удерживаемых лиц. На прошлой неделе был подписан указ о переформатировании минской группы.

"Идет серьезный поиск развязки войны. Просто ли это сделать? Такие конфликты развязываются очень сложно", - отметил он.

По его словам, главная проблема - в том, что Россия не воспринимает Украину как отдельное государство. "Обрекает ли нас это на войну? Нет. Мы должны, очень жестко отстаивая национальные интересы, пытаться найти какой-то модус сосуществования с россиянами", - считает Литвиненко.

Ни о каком добрососедстве, добавил он, не может быть и речи до возвращения Украине контроля над Донбассом и Крымом.

Поисками новых форматов для переговоров с Россией занимаются Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов и вице-премьер Алексей Резников.

Красными линиями в переговорах с РФ должны быть территориальная целостность и суверенитет Украины.

На вопрос LIGA.net, реально ли обещание Зеленского добиться мира до 2024 года, Литвиненко ответил: "Я глубоко уверен, что возможно добиться прекращения боевых действий и начать строительство мира. Это возможно. И над этим надо работать".

Читайте полный текст: Интервью | Александр Литвиненко: Шесть лет Донбасс учат: мы - хохлы, сволочи, наемники. И это ужасно

Валерия Кондратова
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