Премьер подал в Верховную Раду кандидатуру Жолнович на пост министра соцполитики. Кто она
Премьер-министр Денис Шмыгаль подал на утверждение Верховной Рады кандидатуру Оксаны Жолнович на пост министра социальной политики. Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.
В случае утверждения ее кандидатуры Радой, Жолнович сменит на посту Марину Лазебную, которую парламент уволил с должности министра соцполитики на основании поданного заявления.
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Оксане Жолнович 43 года. С 2020 года возглавляет департамент социальной политики и здравоохранения Офиса президента.
С 2019 по 2021 год была советницей министра социальной политики. Работала в сфере защиты лиц с инвалидностью.
Жолнович - доцент кафедры социального права Львовского национального университета имени Ивана Франко.
С 2017 по 2019 год была помощницей ректора Львовского государственного университета физической культуры имени Ивана Боберского. С 2009 по 2019 год входила в Совет адвокатов Львовской области.
Жолнович была членом политической партии Сила Людей. От этой партии четыре раза баллотировалась в советы разных уровней. Ни разу не была избрана.
С 1996 по 2001 год училась во Львовском национальном университете имени Ивана Франко по специальности "правоведение", квалификация "юрист". Там защитила кандидатскую диссертацию по теме "Система трудового права Украины".
- 18 июля Рада уволила министра соцполитики Лазебную. Она подала в отставку 15 июля.
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