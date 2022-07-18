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Премьер подал в Верховную Раду кандидатуру Жолнович на пост министра соцполитики. Кто она

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2022, 19:48
Премьер подал в Верховную Раду кандидатуру Жолнович на пост министра соцполитики. Кто она - Фото
Оксана Жолнович (Фото: Оксана Жолнович/Facebook)

Премьер-министр Денис Шмыгаль подал на утверждение Верховной Рады кандидатуру Оксаны Жолнович на пост министра социальной политики. Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.   

В случае утверждения ее кандидатуры Радой, Жолнович сменит на посту Марину Лазебную, которую парламент уволил с должности министра соцполитики на основании поданного заявления.   

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Оксане Жолнович 43 года. С 2020 года возглавляет департамент социальной политики и здравоохранения Офиса президента.  

С 2019 по 2021 год была советницей министра социальной политики. Работала в сфере защиты лиц с инвалидностью.   

Жолнович -  доцент кафедры социального права Львовского национального университета имени Ивана Франко. 

С 2017 по 2019 год была помощницей ректора Львовского государственного университета физической культуры имени Ивана Боберского. С 2009 по 2019 год входила в Совет адвокатов Львовской области.   

Жолнович была членом политической партии Сила Людей. От этой партии четыре раза баллотировалась в советы разных уровней. Ни разу не была избрана.  

С 1996 по 2001 год училась во Львовском национальном университете имени Ивана Франко по специальности "правоведение", квалификация "юрист". Там защитила кандидатскую диссертацию по теме "Система трудового права Украины". 

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Роман Брыль
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верховная рада кабмин Минсоцполитики офис президента Лазебная Марина Оксана Жолнович
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