Премьер подал в Верховную Раду кандидатуру Жолнович на пост министра соцполитики. Кто она

Премьер-министр Денис Шмыгаль подал на утверждение Верховной Рады кандидатуру Оксаны Жолнович на пост министра социальной политики. Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

В случае утверждения ее кандидатуры Радой, Жолнович сменит на посту Марину Лазебную, которую парламент уволил с должности министра соцполитики на основании поданного заявления.

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Оксане Жолнович 43 года. С 2020 года возглавляет департамент социальной политики и здравоохранения Офиса президента.

С 2019 по 2021 год была советницей министра социальной политики. Работала в сфере защиты лиц с инвалидностью.

Жолнович - доцент кафедры социального права Львовского национального университета имени Ивана Франко.

С 2017 по 2019 год была помощницей ректора Львовского государственного университета физической культуры имени Ивана Боберского. С 2009 по 2019 год входила в Совет адвокатов Львовской области.

Жолнович была членом политической партии Сила Людей. От этой партии четыре раза баллотировалась в советы разных уровней. Ни разу не была избрана.

С 1996 по 2001 год училась во Львовском национальном университете имени Ивана Франко по специальности "правоведение", квалификация "юрист". Там защитила кандидатскую диссертацию по теме "Система трудового права Украины".

18 июля Рада уволила министра соцполитики Лазебную. Она подала в отставку 15 июля.

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Роман Брыль

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