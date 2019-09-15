Премьер представил проект бюджета: Налоги необходимо уменьшать

Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)

Доходы бюджета будут уменьшаться, но они должны эффективнее использоваться, заявил премьер-министр Алексей Гончарук сегодня на брифинге, представляя проект бюджета.

По словам Гончарука, проект бюджета будет подан сегодня в парламент. "В течение двух недель мы должны представить программу деятельности правительства. После этого эта программа будет учтена между первым и вторым чтением (голосованиями за бюджет - ред.). Поэтому не удивляйтесь, что этот бюджет пока не учитывает подавляющее большинство идей, с которыми выходила команда президента на выборах", - сообщил премьер-министр.

Гончарук анонсировал сокращение дефицита бюджета. "В этом проекте бюджета вы уже увидите уменьшение дефицита, вы увидите, что и это правительство, и команда президента намерены уменьшать долг, который государство сегодня имеет. Мы стремимся на определенном этапе выйти в бездефицитный бюджет, когда наша расходы будут равны нашим доходам", - сказал он. При этом премьер-министр отметил, что это среднесрочная цель, которую не удастся достигнуть за год и даже за два.

Другой особенностью бюджета станет сокращение доходной части, заявил Гончарук: "Объем доходов, то есть объем денег, которые государство собирает фактически с общества, с экономики и перераспределяет относительно ВВП, также будет уменьшаться... Мы хотим, чтобы государства в экономике становилось меньше".

Возможность для сокращения доходной части премьер-министр видит в повышении качества сбора налогов и в более эффективном расходовании государственных средств: "Это правительство не имеет намерений повышать налоги, чтобы наращивать доходы, это неправильный путь. Налоги необходимо постепенно уменьшать, но делать их равными для всех. Потому что неправильно, когда налоги высокие, но платит их лишь незначительная часть бизнеса... Мы точно должны уменьшать расходы на обслуживание государственного аппарата, делать его более эффективным".

Помимо этого, Гончарук анонсировал увеличение расходов на дорожное строительство и смену подхода в господдержке агросектора. По словам премьера, вместо дотирования крупных предприятий правительство сфокусируется на компенсации процентной ставки для фермеров в случае, если будет принята земельная реформа.

12 сентября стало известно, что д ефицит общего фонда государственного бюджета за восемь месяцев 2019 года составил 2,9 млрд грн.

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