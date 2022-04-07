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Превентивный удар. ФБР заявило, что уничтожило инфраструктуру российских хакеров

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2022, 03:07
Превентивный удар. ФБР заявило, что уничтожило инфраструктуру российских хакеров - Фото
Фото: unsplash

Специалисты Федерального бюро расследований США отняли у российских военных хакеров контроль над тысячами маршрутизаторов и брандмауэров. Об этом сообщает Reuters.

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Сотрудники ФБР захватили инфраструктуру, которую российские шпионы использовали для связи с тысячами устройств, которые они заразили вредоносным программным обеспечением.

Как отмечается, эта необычная операция описывается как превентивный шаг, направленный на то, чтобы помешать российским хакерам мобилизовать взломанные устройства в "ботнет" – сеть взломанных компьютеров, которые могут бомбардировать другие серверы вредоносным трафиком.

"К счастью, нам удалось разрушить этот ботнет до того, как его можно было использовать", — заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

Целевой ботнет контролировался с помощью вредоносного ПО под названием Cyclops Blink, которое в конце февраля агентства киберзащиты США и Великобритании публично приписали Sandworm – одной из хакерских групп российской военной разведки, которую неоднократно обвиняли в проведении кибератак.

Наталия Медведева
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фбр хакеры
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