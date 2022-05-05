"Превысил мои ожидания". Шмыгаль об интересе стран Запада к плану восстановления Украины
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что по меньшей мере три страны Евросоюза уже выразили готовность принять участие в плане восстановления регионов Украины, пострадавших от войны.
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Во время выступления на донорской конференции для Украины в четверг глава правительства заявил, что эти страны будут привлечены к восстановлению отдельных регионов Украины.
Он подчеркнул, что Украина приглашает "каждую страну, каждый регион, каждый город", принять посильное участие.
"Месяц назад президент и я призвали европейские страны взять патронат над поврежденными украинскими городами. Результат превысил мои надежды. Великобритания обязалась поддержать восстановление Киевской области, Дания – Николаева, Греция – Одессы. Это хорошее начало. Но есть Харьков, Сумы, Чернигов, которые все еще нуждаются в вашей помощи, равно как сотни городов и городков по всей Украине", – сказал Шмыгаль.
- План восстановления Украины от последствий военной агрессии Росси будет иметь два измерения: региональное и параметрическое.
- Региональный подход – это когда страны-партнеры, или города-побратимы, или корпорации помогают в восстановлении конкретного украинского города или региона.
- Параметрический – это программа Национального совета по восстановлению, нарабатывающая параметры восстановления и трансформации каждого сектора экономики.
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