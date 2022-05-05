UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Превысил мои ожидания". Шмыгаль об интересе стран Запада к плану восстановления Украины

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2022, 15:10
Фото: пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что по меньшей мере три страны Евросоюза уже выразили готовность принять участие в плане восстановления регионов Украины, пострадавших от войны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Во время выступления на донорской конференции для Украины в четверг глава правительства заявил, что эти страны будут привлечены к восстановлению отдельных регионов Украины.

Он подчеркнул, что Украина приглашает "каждую страну, каждый регион, каждый город", принять посильное участие.

"Месяц назад президент и я призвали европейские страны взять патронат над поврежденными украинскими городами. Результат превысил мои надежды. Великобритания обязалась поддержать восстановление Киевской области, Дания – Николаева, Греция – Одессы. Это хорошее начало. Но есть Харьков, Сумы, Чернигов, которые все еще нуждаются в вашей помощи, равно как сотни городов и городков по всей Украине", – сказал Шмыгаль.

  • План восстановления Украины от последствий военной агрессии Росси будет иметь два измерения: региональное и параметрическое.
  • Региональный подход – это когда страны-партнеры, или города-побратимы, или корпорации помогают в восстановлении конкретного украинского города или региона.
  • Параметрический – это программа Национального совета по восстановлению, нарабатывающая параметры восстановления и трансформации каждого сектора экономики.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Денис Шмыгаль восстановление украины план восстановления
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 