"Превысил мои ожидания". Шмыгаль об интересе стран Запада к плану восстановления Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что по меньшей мере три страны Евросоюза уже выразили готовность принять участие в плане восстановления регионов Украины, пострадавших от войны.

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Во время выступления на донорской конференции для Украины в четверг глава правительства заявил, что эти страны будут привлечены к восстановлению отдельных регионов Украины.

Он подчеркнул, что Украина приглашает "каждую страну, каждый регион, каждый город", принять посильное участие.

"Месяц назад президент и я призвали европейские страны взять патронат над поврежденными украинскими городами. Результат превысил мои надежды. Великобритания обязалась поддержать восстановление Киевской области, Дания – Николаева, Греция – Одессы. Это хорошее начало. Но есть Харьков, Сумы, Чернигов, которые все еще нуждаются в вашей помощи, равно как сотни городов и городков по всей Украине", – сказал Шмыгаль.

План восстановления Украины от последствий военной агрессии Росси будет иметь два измерения: региональное и параметрическое.

Региональный подход – это когда страны-партнеры, или города-побратимы, или корпорации помогают в восстановлении конкретного украинского города или региона.

Параметрический – это программа Национального совета по восстановлению, нарабатывающая параметры восстановления и трансформации каждого сектора экономики.

Андрей Водяный

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