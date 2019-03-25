Президента Украины будут выбирать в 73 странах

Ольга Лотюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На выборах президента Украины 31 марта за рубежом будут голосовать 420 342 украинца в 72 странах. Сегодня Центральная избирательная комиссия через представителя МИД передала бюллетени для голосования на 101 зарубежный избирательный участок. Об этом на брифинге рассказала член ЦИК Ольга Лотюк.

"Мы передали 420 342 бюллетеня, по количеству избирателей, которые находились в Госреестре избирателей на момент заказа бюллетеней", - отметила Лотюк.

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Она уточнила, что эта цифра еще может измениться, поскольку сегодня последний день для подачи заявления о смене места голосования. Если голосующих за границей окажется больше, будет проведен дозаказ.

Самые крупные зарубежные участки, согласно Госреестру избирателей, размещены в Германии, США и Молдове.

Представитель МИД Святослав Драч рассказал, что от ЦИК загруженный бюллетенями автомобиль направится к МИДу, где их выгрузят и начнут передавать тремя способами: при помощи дипкурьеров, через командиров самолетов дипломатической почты и сотрудников посольств, которые приедут за бюллетенями в Киев.