Президентом Черногории избрали пророссийского политика – предварительные итоги выборов

По предварительным результатам второго тура президентских выборов в Черногории, следующим президентом страны будет Яков Милатович, которого поддерживают просербские и пророссиийские группы. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Во втором туре выборов за Милатовича проголосовали примерно 60% из 542 тысяч избирателей Черногории при явке на выборы около 70%.

Милатович выступал под лозунгом "Европа сейчас!" (так же называется политическое движение, основанное в 2022 году для участия в выборах в местное самоуправление). Радио Свобода отмечает, что Милановича на выборах поддерживали пророссийские партии и Сербская православная церковь, – то есть, именно те силы, которые пытались закрепить связи Черногории с Белградом и Москвой и затормозить ее вступление в Евросоюз.

В первом туре выборов ни один из кандидатов не набрал большинства голосов. Миланович, занявший второе место, соревновался во втором туре с действующим президентом и ветераном политики Черногории Мило Джукановичем.

Стоит отметить, что Миланович первоначально был "запасным" кандидатом. От движения "Европа сейчас!" должен был баллотироваться его лидер Милойко Спаич, которого в итоге не допустили к выборам из-за подозрений, что у него есть сербское гражданство.

Милатович – профессиональный экономист с опытом работы в Deutsche Bank и Европейском банке реконструкции и развития. С 2020 года был министром экономики Черногории. Выступает с проевропейскими лозунгами (за вступление в Евросоюз и в НАТО), но в то же время ратует за налаживание отношений с Сербией.

В 2016 году в Черногории были арестованы 20 сербов, которых обвинили в подготовке государственного переворота.

В ноябре 2018 года Черногория поддержала санкции против России.

После начала полномасштабного вторжения России Черногория оказывает военную помощь Украине.

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Сергій Бережний

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