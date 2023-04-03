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Президентом Черногории избрали пророссийского политика – предварительные итоги выборов

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2023, 00:31
Президентом Черногории избрали пророссийского политика – предварительные итоги выборов - Фото
Яков Милатович на предвыборном плакате (Фото - EPA)

По предварительным результатам второго тура президентских выборов в Черногории, следующим президентом страны будет Яков Милатович, которого поддерживают просербские и пророссиийские группы. Об этом сообщает Радио Свобода.

Во втором туре выборов за Милатовича проголосовали примерно 60% из 542 тысяч избирателей Черногории при явке на выборы около 70%.

Милатович выступал под лозунгом "Европа сейчас!" (так же называется политическое движение, основанное в 2022 году для участия в выборах в местное самоуправление). Радио Свобода отмечает, что Милановича на выборах поддерживали пророссийские партии и Сербская православная церковь, – то есть, именно те силы, которые пытались закрепить связи Черногории с Белградом и Москвой и затормозить ее вступление в Евросоюз.

В первом туре выборов ни один из кандидатов не набрал большинства голосов. Миланович, занявший второе место, соревновался во втором туре с действующим президентом и ветераном политики Черногории Мило Джукановичем.

 Стоит отметить, что Миланович первоначально был "запасным" кандидатом. От движения "Европа сейчас!" должен был баллотироваться его лидер Милойко Спаич, которого в итоге не допустили к выборам из-за подозрений, что у него есть сербское гражданство. 

Милатович – профессиональный экономист с опытом работы в Deutsche Bank и Европейском банке реконструкции и развития. С 2020 года был министром экономики Черногории. Выступает с проевропейскими лозунгами (за вступление в Евросоюз и в НАТО), но в то же время ратует за налаживание отношений с Сербией. 

Читайте также: Зачем Черногория борется против Сербской церкви. И причем тут Россия и Украина

Сергій Бережний
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выборы президент черногория Яков Милатович
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