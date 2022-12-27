При отсутствии обстрелов на Новый год аварийных отключений света не будет – Шмыгаль

В случае отсутствия обстрелов со стороны российских оккупантов новогодние праздники пройдут без аварийных отключений электроэнергии. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, Россия готовится продолжить атаки на украинскую энергосистему.

"Поэтому находимся в ежедневной готовности к новым массированным обстрелам. Это может произойти когда угодно: сегодня, завтра или даже в канун Нового года. Хочу подчеркнуть: в случае отсутствия обстрелов новогодние праздники пройдут без аварийных отключений", – сказал Шмыгаль.

В начале декабря Шмыгаль заявил, что ограничения потребления электроэнергии в Украине будут продолжаться как минимум до весны.

В последние дни ситуация со снабжением электроэнергией в Украине несколько улучшилась, в выходные в некоторых областях даже перестали ограничивать ночное потребление, однако дефицит мощности остается.

26 декабря НЭК "Укрэнерго" предупредила, что в социальных сетях начали распространяться слухи о возможной отмене веерных отключений. Компания заявила, что это неправда.

Вадим Ребрина

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