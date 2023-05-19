Приказал уничтожить "Мрию". СБУ сообщила о подозрении российскому генералу Концевому
Служба безопасности сообщила о подозрении российскому генералу, отдавшему приказ уничтожить самолет "Мрия". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как отмечается, СБУ собрала доказательную базу на заместителя командующего воздушно-десантными войсками РФ генерал-лейтенанта Анатолия Концевого, который участвует в агрессивной войне против Украины.
По приказу Концевого российские оккупанты совершили временный захват Гостомельского аэропорта в начале полномасштабного вторжения, когда во время активных боевых действий оккупанты уничтожили самый большой в мире украинский самолет Ан-225 "Мрия".
По данным СБУ, для штурма стратегически важного аэродрома в Гостомеле Концевой задействовал подразделения спецназначения воздушно-десантных войск и армейской авиации России.
Установлено, что российский генерал входит в состав высшего военного командования РФ и принимал непосредственное участие в планировании, подготовке и осуществлении вооруженной агрессии против Украины.
По данным следствия, с 2019 года он организовал на территории России и Беларуси подготовку вражеских десантников к поражению и захвату стратегических наземных целей на территории Украины.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Концевому о подозрении по двум статьям:
- посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
- планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору лиц.
Санкция статей предусматривает наказание до 15 лет тюрьмы.
- В результате боевых действий в феврале 2022 года в международном аэропорту "Антонов" в Гостомеле были уничтожены три самолета Ан: Ан-225 "Мрия", турбовинтовой Ан-26 и Ан-74, известный как "чебурашка".
- В начале апреля 2023 года бывший директор государственного предприятия "Антонов" получил подозрение из-за уничтожения самолета Ан-225 "Мрия".
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